Луганский клуб на своем официальном сайте объявил о приходе Гильерме Смита, контракт рассчитан на 3 года.

Динамо заинтересовалось бразильским форвардом, – Calciomercato

Ранее сообщалось, что трансфер состоится летом 2021 года, когда игроку исполнится 18 лет. Именно поэтому Гильерме так и не подписал полноценное соглашение с Ботафого.

За свою карьеру в молодежных командах бразильского клуба Смит провел 30 матча и забил 7 мячей за Ботафого U-17, а в Ботафого U-20 отметился 2 голами в 2 поединках.

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