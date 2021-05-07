Сегодня состоялись оба ответных матча полуфинальной стадии второго по рангу клубного турнира Европы. Роме после сокрушительного поражения в Англии можно было надеяться только на чудо. Однако его не произошло – "волки" выиграли домашний матч, но даже поражение не помешало Манчестер Юнайтед выйти в финал.

Рома – Манчестер Юнайтед: Фонсека замахнулся на чудо, но Де Хеа на высоте, "дьяволы" в финале Лиги Европы

Во второй паре теплилась интрига. Выездное поражение 1:2 не выглядело критичным, но Арсенал никак не смог найти путь к воротам подопечных своего бывшего наставника. Унаи Эмери не зря считается специалистом в Лиге Европы, ведь его команды четыре раза добирались до решающего матча. Вильярреал стал пятым и будет номинальным хозяином поединка.

Напомним, финал Лиги Европи-2021 состоится 26 мая в 22:00 в польском Гданске на одноименном стадионе. Арена была открыта накануне Евро-2012. Гданск должен был принять финал 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 завершающие раунды ЛЕ-2019/20 прошли в Германии.

Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей – Эмери вышел в пятый финал ЛЕ