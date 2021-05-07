В Лиге чемпионов болельщики таки получили английский финал – Манчестер Сити встретится с Челси. Противостояние между Манчестером и Лондоном могло продолжиться и в финале Лиги Европы, куда рвались Юнайтед и Арсенал – "красные дьяволы" решили все вопросы с путевкой в ​​Гданьск ещё в первой встрече, разгромив Рому, а вот "канонирам" необходимо было попотеть на Эмирейтс – выездную встречу с Вильярреалом они проиграли (1:2).

Унаи Эмери не стал менять победную игровую модель, продолжив игру во схеме 4-4-2 и ограничившись вынужденными изменениями в составе. На правом фланге обороны вместо травмированного Фойта вышел Гаспар, а дисквалифицированного Капу заменил экс-"канонир" Коклен. Вот и вся ротация. У Микеля Артеты в основу вернулся Обамеянг, а Тирни пришлось ставить в старт вместо Джаки – Гранит получил повреждение прямо перед матчем. Кроме того, вместо Чемберса вышел Бельерин, который классно сыграл с Ньюкаслом.

Первый тайм оказался чрезвычайно осторожным. За первые 25 минут Арсенал вообще ничего не создал у чужих ворот, а у Вильярреала было всего две возможности открыть счёт – на 5-й Чуквуезе с правого угла штрафной крутил в дальнюю девятку (Лено спас), а на 24-й Парехо со стандарта выстрелил над перекладиной. "Канониры", правда, выглядели несколько активнее в работе с мячом, но в целом оба коллектива старались не раскрываться лишний раз. Возможно, "жёлтая субмарина" тоже была бы активной в позиционном наступлении, однако у гостей на ровном месте сломался лучший дриблёр. Чуквуэзе на 30-й минуте вынесли на носилках.

Вторая половина первого тайма оказалась несколько интереснее, чем стартовый отрезок. Так, на 26-й минуте Обамеянг подхватил отскок на правом краю штрафной и пробил "шведой" – штанга спасла гостей! Подопечные Унаи Эмери огрызнулись 34-й, когда Гаспар нанёс удар с острого угла, однако Лено не спал. Того же нельзя было сказать о его коллеге: на 39-й Обамеянг вошел на левый угол штрафной и выстрелил по центру – Рульи вроде и поймал мяч, но тот неожиданно выпал из рук, юркнув между ногами! К счастью для левантийцев, голкипер успел накрыть "круглого".

В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло. У Арсенала оставался только тайм на то, чтобы забить хоть один гол и выйти в финал, поэтому команда сразу с возобновлением игры подняла темп, прижав Вильярреал. Уже на 47-й минуте это могло завершиться взятием ворот – Пепе получил проникающую передачу на правый край штрафной и пробил в ближний угол, однако мяч прошел рядом со штангой! Ещё через две минуты на помощь лондонцам пришел Рульи: голкипер гостей ошибся при выходе на подачу, а Смит-Роу, подхватив мяч в центре штрафной, перебросил вратаря - впрочем, Эмиль не попал в дальнюю девятку!

Казалось, что скоро левантийцев дожмут, но подопечные Унаи Эмери быстро выровняли ход встречи. Всего через три минуты после момента Смит-Роу "желтая субмарина" могла закрывать матч в контратаке 4-в-3 – в её завершении Пако отдал передачу в штрафную на Морено, а тот метров с 11-ти пробил в правый нижний. Лено поймал мяч! На 55-й и 56-й с дистанции в защитников стреляли Морено и Тригерос, а на 58-й Пино прорвался по правому флангу и исполнил удар в дальний угол. Лено парировал.

В середине второго тайма левантийцы больше владели мячом на чужой половине, но позиционных атак с этого контроля почти не приходило. Арсеналже на 60-х минутах выглядел неубедительно, но с 70-х начинал прижимать: так, на 71-й и 75-й минутах забивать мог Холдинг, который замкнул две подачи из глубины – мяч пролетал рядом с каркасом! На 77-й очень опасный выстрел с отскока дали провести свежему Мартинелли, однако бразилец не попал в ближний угол. Лучшую же возможность открыть счёт "канониры" упустили на 79-й минуте: Бельерин исполнил прекрасную подачу на линию вратарской, а Обамеянг пробил головой – штанга спасла Вильярреал! После неё мяч пролетел над линией ворот, пока Альбиоль не вынес его!

На эндшпиль встречи Микель Артета бросил в бой Виллиана и Ляказетта, заменив Обамеянга и Тирни, однако ничего интереснее заблокированного удара Бельерина в основное время гости так и не создали. В компенсированные пять минут игра Арсенала вообще развалилась. "Желтая субмарина" грамотно сбивала темп, удерживая "канониров" на дистанции до самого финального свистка. Он зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Вильярреал благодаря победе в домашней встрече прошел Арсенал, став вторым финалистом Лиги Европы УЕФА 2020/21!