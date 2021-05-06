ПСЖ не отказывается от идеи подписания 33-летнего аргентинца, которому недавно предложил контракт по схеме 2+1. Более того, полуфиналист ЛЧ настолько уверен в приходе Месси, что строит проект на следующий сезон с учетом наличия Лионеля в своем составе.

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Парижане сформировали три приоритета на летнее трансферное окно. Первый – приход мировой звезды (собственно, трансфер Месси). Второй – усиление центра поля (здесь фаворитом является Вейналдум, у которого истекает контракт с Ливерпулем). И третья позиция, которая требует усиления – правый фланг обороны. Главным кандидатом считают Сержа Орье из Тоттенхэма.

В лагере ПСЖ считают, что клуб имеет все шансы сформировать невероятное атакующее звено в составе Месси, Мбаппе и Неймара. Потенциальный приход Лео не означает, что парижане планируют прощаться с французом или бразильцем, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

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