Результат первого поединка превратил ответный матч в формальность. Манчестер Юнайтед тогда разбил Рому, которую подкосили травмы. Погба, Фернандеш и Кавани настреляли аж 6 голов и подписали для Паулу Фонсеки окончательный приговор – летом его заменит Жозе Моуринью.

Рома блицкригом попыталась вернуть интригу

Еще свеж в памяти камбэк римлян против Барселоны. Сегодня Рома также могла попытаться навязать борьбу, если бы забила быстрый гол. Шансы были. Хозяева очень активно начали встречу, включили прессинг и заработали несколько острых стандартов.

Сначала Манчини вплотную расстреливал Де Хеа (кажется, Джанлука перед тем подыграл себе рукой), затем Кристанте добивал с острого угла. А через минуту Мхитарян на дальней штанге замыкал подачу с углового, но не попал в пустой угол. Роме не удалось оперативно открыть счет.

Роскошный Де Хеа спасает МЮ

Героем МЮ стал Давид Де Хеа. Испанец тянул сложнейшие удары, брал все, что летело в створ. Удары Манчини на стандартах, острые моменты у Пеллегрини и Мхитаряна – голкипер МЮ до перерыва намертво закрыл ворота.

5 сейвов за первый тайм – все после ударов из пределов штрафной. Во второй половине пришлось пропустить, но Де Хеа сделал все от себя зависящее (еще 5 сейвов). Давид якобы проиграл конкуренцию молодому Хендерсону в АПЛ, но сегодня показал, что он в порядке, его рано списывать.

Кавани с третьей попытки размочил ворота

Уле Гуннар Сульшер зачем-то выставил основной состав с Фернандешем, Погба, Кавани, Шоу и Фредом. Впереди страшный график с матчами через два дня, а лидеры отдыха не получили. Странное решение.

МЮ слабо начал встречу, но с минуты 20-й оправился и начал мощно отвечать. На острие постоянно оказывался Кавани. Первая попытка – Эдинсон откликнулся на заброс Фреда и попал в перекладину. Вторая попытка – Бруну классно вырезал на уругвайца, но тот выстрелил прямо в лицо голкиперу. Третья попытка – и наконец гол.

Гости разыграли шикарную вертикальную атаку. Шоу, Фернандеш и Фред прорвали оборону Ромы и вывели Кавани на свидание с голкипером. Эдинсон забил! Поведя в счете, МЮ почувствовал уверенность и заиграл пятками на чужой половине. Фернандеш дважды мог совершить шедевр, однако не вывернулся под "скорпиона" и немного не докрутил под дальнюю штангу.

Рома реально могла сотворить чудо

Манчестер Юнайтед на второй тайм вышел максимально расслабленным. "Дьяволы" не боролись за мячи, позволяли себе не добегать, обрезались. А Рома наоборот набрала обороты и прижала соперника. Если бы не Де Хеа, могли залететь 4-5 голов.

Мхитарян и Педро подготовили возможность для Джеко – босниец с двух метров поразил ворота. Через несколько мгновений римляне вышли вперед благодаря эффектному удару Кристанте в "девятку". Брайан на линии штрафной обокрал Фреда, который решил показать дриблинг.

Далее в течение минуты Де Хеа совершил три сейва и не дал МЮ развалиться. Джеко, Педро и Мхитарян вплотную лупили в испанца, мяч летал по линии ворот, но так и не пересек ее.

Фернандес и Кавани сняли все вопросы, а юный поляк поставил точку

И все же манкунианцам хватило класса, чтобы забить еще раз и лишить фанов нервов. Фернандеш сам так и не отличился, однако продолжил ассистировать партнерам. Гринвуд испортил хороший пас Бруну, а вот Кавани воспользовался.

Под занавес встречи Рома забила победный гол – с помощью рикошета отличился Никола Залевски. Юный поляк впервые попал в заявку римлян, и сразу такая вершина. Правда, этот мяч никак Роме не помог.

Манчестер Юнайтед по сумме двух матчей обыграл Рому (8:5) и вышел в финал Лиги Европы. Там "дьяволы" встретятся с Вильярреалом. Матч состоится 26 мая в Гданьске.

Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей – Эмери вышел в пятый финал ЛЕ