Львов подходив к выездному поединку против Ингульца без переживаний касательно выживания в УПЛ, ведь на выходных "горожане" обеспечили себе прописку в элите. У петровцев ситуация была немного сложнее: они могли вылететь, но отрыв от Миная в пять очков при превосходстве в личных встречах делал это событие практически нереальным – тем более, что в параллельной встрече закарпатцы играли против Шахтера. По сути, подопечным Сергея Лавриненко даже не нужно было побеждать – стоило только дождаться осечки "лис".

Впрочем, хозяева после разгрома Олимпика в воскресенье решили не останавливаться. Ингулец сразу со стартовым свистком захватил инициативу, открыв счёт первым же ударом по воротам – это Бартулович решился на выстрел метров с 22-х в правый нижний угол. 1:0! Впрочем, уже через пять минут Львов мог отыграться в результате подачи с левого фланга на голову Ныча. Назарий направил мяч в дальнюю девятку, но петровцев спасла перекладина!

Возможно, этот удар "включил" бы гостей, у которых в стартовые 15 минут ничего не получалось, однако практически сразу у Львова сломался Махмутович (его сменил Романчук). Вообще, первый тайм встречи оказался очень травматичным: Васин на 43-й покинул поле вследствие одного из столкновений, а затем поле покинул и Брикнер – Иван держался за колено, но ушел в раздевалку на своих двоих. Вместо этих исполнителей вышли Плохотнюк и Чирьяк.

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До перерыва Львов так и не создал ничего интереснее слабого удара Ныча, а вот Ингулец вполне мог удвоить преимущество. Так, на 20-й минуте "горожан" простил Ситчинава, который обыграл защитника на левом фланге и пробил в ближний угол – получилось точно в руки Костику. На 28-й Козак стрелял со средней дистанции значительно мощнее, но мяч полетел по центру. Лучшую же возможность дожать гостей упустил Васин, который на 34-й нанёс удар из-за пределов штрафной в дальний угол – мяч просвистел над перекладиной.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе петровцев. На второй же тайм Львов вообще не вышел. Нет, "горожане" не косплеили сегодняшний перформанс Миная, а просто перестали атаковать – за 45 минут подопечные Анатолия Бессмертного не создали ни одного момента. По воротам петровцев не били даже для статистики. Ингулец, к сожалению, благодарил той же монетой – очевидно, в раздевалке команда узнала о счёте в матче между Минаем и Шахтером.

Не останавливался только Щедрый, который разрывал левый фланг и дважды мог удваивать преимущество хозяев в счёте. Так, на 52-й минуте он стрелял метров с 20-ти в ближний угол, а на 76-й хавбек ворвался на край штрафной и пробил под левую штангу – в первом случае "горожан" спас Костик, а во втором мяч пролетел в сантиметрах от каркаса. На 80-й Щедрый снова нанёс неплохой удар, но под сферу бросился его же партнёр по команде. В конце концов, забить хотя бы еще один гол футболистам не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу петровцев.

Таким образом, Ингулец набрал 26 очков, поднявшись до одиннадцатую позицию. Это означает, что подопечные Сергея Лавриненко официально сохранили прописку в УПЛ.

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