Неаполитанцы практически договорились с Лучано Спаллетти, который, очевидно, и заменит Дженнаро Гаттузо на тренерской скамье.

Даже финиш в топ-4, от которой "партенопейцев" отстают всего на 2 очка за 4 тура до окончания чемпионата, не поможет Дженнаро Гаттузо сохранить свое место работы. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис оперативно нашел нового наставника.

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Лучано Спаллетти, известен по работе в Роме и Интере, уже обсуждает с главой Наполи трансферную политику клуба. Единственное, что стороны еще не согласовали – это зарплата 62-летнего итальянца. Ожидается, что она составит около трех млн евро за сезон, сообщает Football Italia со ссылкой на GdS.

Заметим, Спаллетти находится без работы с лета 2019 года, уступив Антонио Конте должность главного тренера Интера. Также тосканец работал в Зените, Удинезе, Анконе и других клубах.

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