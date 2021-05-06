Матч сопровождал громкий скандал. Минай с опозданием приехал на стадион и отказался выходить на поле (была информация, что из-за аномальных прыжков коэффициентов). Закарпатцы заперлись в раздевалке и не проводили нормальной разминки. В итоге команда все же согласилась сыграть с Шахтером – матч начался с 35-минутным опозданием.

Невыход Миная на матч с Шахтером: встреча официально началась с более чем 30-минутным опозданием

Шахтер, конечно же, захватил инициативу и разыгрывал затяжные атаки. Не сказать, что Минай очень организованно оборонялся, но долгое время "горняки" не могли создать что-то опасное. Пытался отличиться Соломон, но его выстрел был неточным, а удар Тете с передачи Манора заблокировали защитники.

Минай между тем разгонял очень неплохие контратаки. Соперник играл неагрессивно (разве что Степаненко выделялся заряженностью на борьбу), поэтому закарпатцы легко проходили от собственных ворот к чужим за считанные секунды. Дважды на ударной позиции оказывался Пиняшко, однако ему не хватало точности. Также неплохо бил Бойко – и снова неточно.

На 30-й минуте Шахтер все же открыл счет. Помог стандарт. Минай раз отбился, второй, но третьим темпом "горняки" дожали Закарпатье – Степаненко замкнул навес точным ударом в угол. Дентиньо в похожем эпизоде ​​мог удваивать преимущество, но с подачи Тете пробил в штангу. Защитники Миная ужасно играли в штрафной, не мешая в упор расстреливать ворота.

На старте второго тайма Шахтер забил во второй раз. Додо и Тете разорвали правый фланг, после чего последний мягко набросил на дальнюю штангу – туда вбежал Соломон. Манор мог отличиться чуть раньше, однако его удар потянул Попович. Затем уже Додо (!) и центра штрафной головой попал в каркас.

Вскоре счет стал разгромным – возникло недоразумение между Поповичем и защитниками, далее обрезка. Дентиньо подхватил мяч и отбросил на Майкона. А точку в матче поставил Степаненко. Защита Миная даже не пытался отобрать мяч. Ноль усилий. Атака закарпатцев наоборот пыталась забить гол престижа, но Угочукву не реализовал два супершанса.

Минай проиграл и потерял все шансы остаться в УПЛ. Команда официально вылетает в Первую лигу за тур до финиша – догнать конкурентов математически невозможно. Шахтер закрепился на втором месте: 51 балл и 4 очка отрыва от Зари. Квалификация Лиги чемпионов "горнякам" гарантирована.

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