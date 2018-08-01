Главные новости футбола 31 июля: Дерлис Гонсалес покинул Динамо, Роналду провел первую тренировку в Ювентусе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 июля.

Трансферы Динамо

Дерлис Гонсалес временно покинул Динамо и стал игроком Сантоса. Бразильский клуб арендовал вингера на 2 года. Парагваец тепло попрощался с киевлянами.

В обратном направлении из Сантоса в Динамо на таких же условиях отправится другой фланговый хавбек Витор Буэно. Футболист якобы уже прошел медосмотр в киевском клубе и вскоре подпишет контракт.

В то же время Динамо продолжает поиски нападающего – осталось две кандидатуры.

Украинские легионеры

Андрей Лунин ждет, пока решится его будущее в Реале. Главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги должен принять 7 решений, которые определят дальнейшую судьбу команды.

Зинченко стал жертвой насмешек со стороны звезд Манчестер Сити – они повалили украинца на газон и дали пинка под зад. Александр все равно хочет остаться в Манчестере, однако на него появился еще один претендент – в чемпионате Испании.

Ярмоленко пропустил товарищеский матч Вест Хэма против Майнца. Впоследствии стало известно, что Андрей получил незначительное повреждение.

Валерий Лучкевич планирует сменить команду – в Стандарде на него не рассчитывают. Амвросий Чачуа уже перешел в другой клуб – экс-"карпатовец" стал легионером в чемпионате Казахстана.

Топ-новости из Европы

Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе. Туринцы откроют новый сезон Серии А – дебют португальца может прийтись на первый матч итальянского чемпионата. Также "старая синьора" фактически согласовала с Миланом суперобмен Бонуччи-Кальдара.

Бенедикт Хеведес покидает Бундеслигу и продолжит выступления в России. Зато Аксель Витсель в шаге от переезда в Германию – он уже прошел медосмотр в Боруссии Д.

Хедлайнером испанского рынка вчера стал Атлетико. Мадридцы сначала отпустили Шиме Врсалько в Интер, а затем оформили переход Сантьяго Ариаса из ПСВ.