Головні новини футболу 31 липня: Дерліс Гонсалес покинув Динамо, Роналду провів перше тренування в Ювентусі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 31 липня.

Трансфери Динамо

Дерліс Гонсалес тимчасово покинув Динамо та став гравцем Сантоса. Бразильський клуб орендував вінгера на 2 роки. Парагваєць тепло попрощався з киянами.

У зворотньому напрямку із Сантоса в Динамо на таких же умовах відправиться інший фланговий хавбек Вітор Буено. Футболіст нібито вже пройшов медогляд у київському клубі та незабаром підпише контракт.

Водночас Динамо продовжує пошуки нападника – залишилось дві кандидатури.

Українські легіонери

Андрій Лунін чекає, поки вирішиться його майбутнє в Реалі. Головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі має прийняти 7 рішень, які визначать подальшу долю команди.

Зінченко став жертвою насмішок з боку зірок Манчестер Сіті – вони повалили українця на газон і дали копняка під зад. Олександр все одно хоче залишитися в Манчестері, однак на нього з'явився ще один претендент – в чемпіонаті Іспанії.

Ярмоленко пропустив товариський матч Вест Хема проти Майнца. Згодом стало відомо, що Андрій отримав незначне пошкодження.

Валерій Лучкевич планує змінити команду – в Стандарді на нього не розраховують. Амбросій Чачуа вже перейшов у інший клуб – екс-"карпатівець" став легіонером в чемпіонаті Казахстану.

Топ-новини з Європи

Кріштіану Роналду провів перше тренування в Ювентусі. Туринці відкриють новий сезон Серії А – дебют португальця може припасти на перший матч італійського чемпіонату. Також "стара синьора" фактично погодила з Міланом суперобмін Бонуччі-Кальдара.

Бенедікт Хьоведес залишає Бундеслігу та продовжить виступи в Росії. Натомість Аксель Вітсель за крок від переїзду в Німеччину – він вже пройшов медогляд в Борусії Д.

Хедлайнером іспанського ринку вчора став Атлетіко. Мадридці спершу відпустили Шіме Врсалько в Інтер, а потім оформили перехід Сантьяго Аріаса з ПСВ.