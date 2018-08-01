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Головні новини футболу 31 липня: Дерліс Гонсалес покинув Динамо, Роналду провів перше тренування в Ювентусі

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Головні новини футболу 31 липня: Дерліс Гонсалес покинув Динамо, Роналду провів перше тренування в Ювентусі
Головні новини футболу 31 липня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 31 липня.

Трансфери Динамо

Дерліс Гонсалес тимчасово покинув Динамо та став гравцем Сантоса. Бразильський клуб орендував вінгера на 2 роки. Парагваєць тепло попрощався з киянами.

У зворотньому напрямку із Сантоса в Динамо на таких же умовах відправиться інший фланговий хавбек Вітор Буено. Футболіст нібито вже пройшов медогляд у київському клубі та незабаром підпише контракт.

Водночас Динамо продовжує пошуки нападника – залишилось дві кандидатури.

Українські легіонери

Андрій Лунін чекає, поки вирішиться його майбутнє в Реалі. Головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі має прийняти 7 рішень, які визначать подальшу долю команди.

Зінченко став жертвою насмішок з боку зірок Манчестер Сіті – вони повалили українця на газон і дали копняка під зад. Олександр все одно хоче залишитися в Манчестері, однак на нього з'явився ще один претендент – в чемпіонаті Іспанії.

Ярмоленко пропустив товариський матч Вест Хема проти Майнца. Згодом стало відомо, що Андрій отримав незначне пошкодження.

Валерій Лучкевич планує змінити команду – в Стандарді на нього не розраховують. Амбросій Чачуа вже перейшов у інший клуб – екс-"карпатівець" став легіонером в чемпіонаті Казахстану.

Топ-новини з Європи

Кріштіану Роналду провів перше тренування в Ювентусі. Туринці відкриють новий сезон Серії А – дебют португальця може припасти на перший матч італійського чемпіонату. Також "стара синьора" фактично погодила з Міланом суперобмін Бонуччі-Кальдара.

Бенедікт Хьоведес залишає Бундеслігу та продовжить виступи в Росії. Натомість Аксель Вітсель за крок від переїзду в Німеччину – він вже пройшов медогляд в Борусії Д.

Хедлайнером іспанського ринку вчора став Атлетіко. Мадридці спершу відпустили Шіме Врсалько в Інтер, а потім оформили перехід Сантьяго Аріаса з ПСВ.

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