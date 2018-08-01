Атлетико подтвердил переход Врсалько в Интер

Защитник Атлетико Шиме Врсалько следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

"Матрасники" согласовали условия аренды Шиме Врсалько с Интером с опцией выкупа по окончании сезона, сообщает официальный сайт Атлетико.

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Ранее сообщалось, что "нерадзурри" заплатят 6,5 млн евро за однолетнюю аренду футболиста и смогут выкупить его контракт за 24,5 млн евро.

26-летний хорват перешел в Атлетико из Сассуоло в 2016 году за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне Враслько сыграл 21 матч в Примере и сделал 4 результативные передачи.