toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Атлетико подтвердил переход Врсалько в Интер

00:01 37 Читати українською
Атлетико подтвердил переход Врсалько в Интер
Шиме Врсалько / фото: ФК Атлетико

Защитник Атлетико Шиме Врсалько следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

"Матрасники" согласовали условия аренды Шиме Врсалько с Интером с опцией выкупа по окончании сезона, сообщает официальный сайт Атлетико.

Роналду в Ювентусе, – появились фото первой тренировки португальца с новыми партнерами

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" заплатят 6,5 млн евро за однолетнюю аренду футболиста и смогут выкупить его контракт за 24,5 млн евро.

26-летний хорват перешел в Атлетико из Сассуоло в 2016 году за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне Враслько сыграл 21 матч в Примере и сделал 4 результативные передачи.

Теги
Атлетико Атлетико Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Шиме Врсалько Шиме Врсалько Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Дерлис Гонсалес стал игроком Сантоса
    Світ — 31 июль555 Дерлис Гонсалес стал игроком Сантоса
19
час
:
55
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук