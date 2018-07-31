Зинченко может оказаться в Жироне, – Marca

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Жирона продолжает вести переговоры с Манчестер Сити об аренде двух футболистов, сообщает Marca. Речь идет о полузащитниках "горожан" Брахиме Диасе и Александре Зинченко.

По информации издания, Манчестер Сити не против такого развития событий, но осуществить переход будет трудно из-за нежелания игроков выступать за Жирону.

Зинченко стал жертвой насмешек со стороны звезд Ман Сити – на газон и пинок под зад

Диас не прочь уйти в аренду, но это должна быть команда, которая выступает в еврокубках. Что касается Зинченко, то игрок сборной Украины планирует остаться в Манчестер Сити и бороться за место в стартовом составе.

К слову, ранее сообщалось, что Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Фулхэм, однако лондонцы не сумели договориться с "горожанами" относительно компенсации.