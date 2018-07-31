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Лучкевич планирует покинуть Стандард

16:35 49 Читати українською
Лучкевич планирует покинуть Стандард
Валерий Лучкевич / фото из соцсетей

Украинский игрок Стандарда Валерий Лучкевич планирует сменить команду.

Валерий Лучкевич недоволен своим положением в составе бельгийского Стандарда и собирается искать другую команду, сообщает Команда №1.

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По информации издания, новый наставник льежцев Мишель Прюдомм не рассчитывает на украинского легионера. В частности, в последнем поединке чемпионата Бельгии против Гента футболисту не нашлось места даже среди запасных игроков команды.

Теги
Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Стандард Стандард Бельгия
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