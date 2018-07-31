7 решений Лопетеги, которые определят будущее Реала: Лунин, Азар и Винисиус ожидают приговор

Мадридский Реал за несколько недель до старта нового сезоне не решил ряд стратегических вопросов. Лопетеги должен принять не менее 7 важных решений.

Дилемма №9

"Футбол 24" уже рассказывал, что Реал пока не определился с наконечником атаки. Лопетеги якобы собирается делать ставку на Карима Бензема, но президент Реала Флорентино Перес продолжает грезить подписанием звездного форварда, который бы гарантировал команде не менее 30 голов за сезон. Босс "сливочных" сильно сомневается, что Бензема самостоятельно сможет компенсировать отсутствие Криштиану Роналду, который становился лучшим снайпером клуба в течение девяти сезонов подряд. Фанаты Реала в опросе издания Marca высказались за подписание Харри Кейна, а вот Перес хотел бы перевезти в Мадрид Роберта Левандовски. Впрочем решающее слово будет за Лопетеги, который пока "полностью доволен кадрами".

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Азар – новый "галактико"?

Лидер Челси уже давно находится на радаре мадридского гранда и готов отправиться в Испанию даже пешком, однако его "сливочное" будущее полностью зависит от решения Лопетеги. Баскский специалист должен привести серьезные аргументы Пересу, чтобы тот решился выложить за 27-летнего бельгийца 225 млн евро, которые требует Челси. Пока новый наставник Реала не определился, нужен ли ему игрок на левый фланг атаки, где могут сыграть Иско и Асенсио. Времени на размышления также осталось немного, ведь 9 августа английский клубы уже не смогут подписывать новых игроков и вряд ли будут отпускать своих лидеров.

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Замена Тео

Левый латераль Реала Тео Эрнандес одной ногой находится за пределами клуба. 20-летний француз провалил свой дебютный сезон в составе "сливочных", поэтому сейчас мадридцы рассматривают вариант с арендой перспективного игрока. Наиболее реальным претендентом на Тео считается Реал Сосьедад. Если Эрнандес таки покинет Мадрид, то Лопетеги придется решать: искать ему замену или использовать проверенного годами Начо как дублера Марсело.

Будущее Ковачича

Хорватский хавбек уже неоднократно заявлял, что хочет покинуть Мадрид в поисках стабильной игровой практики. Несмотря на публичную просьбу вице-чемпиона мира позволить ему уйти, "сливочные" не намерены его отпускать. На предсезонных сборах Лопетеги заверил Ковачича, что рассчитывает на него, однако не может гарантировать 24-летнему полузащитнику стабильного места в основном составе. Хорват – одна из самых больших проблем Хулена, которую больше нельзя откладывать в долгий ящик

Вратарский вопрос

Сразу и не вспомнишь, когда в последний раз Мадрид имел столько приятной головной боли из-за избытка голкиперов мирового класса. Флорентино Перес верит, что в ближайшее время ему удастся подписать одного из своих фаворитов Тибо Куртуа, однако приход бульгийця – настоящая головоломка для Лопетеги. Наставнику Реала придется решать, оставлять ли в команде Кейлора и кого сделать №3 – Лунина или Касилью. Все трое действующих голкиперов находятся в подвешенном состоянии и ждут вердикта Хулена.

Де Томас или Майораль

Оба молодых форвардов претендуют на одно вакантное место. Де Томас, который является воспитанником Реала, в прошлом сезоне был ключевым футболистом Райо Вальекано. В составе "пчел" он забил 24 гола и помог мадридцам вернуться в Примеру. Игра молодого форварда настолько поразила боссов Реала, что его не только вернули из аренды, но и переподписали с ним контракт до 2023 года. Теперь Лопетеги должен решить, заслужил ли Де Томас остаться в первой команде больше, чем Майораль. Последний доказал, что на него всегда можно рассчитывать, однако для раскрытия всего потенциала ему может понадобиться смена команды.

Винисус и Едегор

18-летний бразилец был приобретен у Фламенго за 45 млн евро. С первых дней в Вальдебебас он начал очаровывать незаурядной техникой и достаточно органично влился в атакующее триденте вместе с Бейлом и Безема. Впрочем Винисиус до сих пор не получил номер и был заявлен как игрок молодежной команды. Его будущее полностью зависит от Лопетеги, который должен принять поистине "Соломоново решение" относительно бразильца – бросить его сразу в мясорубку элитных баталий или отправить на дополнительное обучение в Кастилью. Совсем другая ситуация у Едегора, который уже успел поиграть за дубль "сливочных" и попробовал себя в Эредивизии. Мартин считает, что готов к первой команды, однако лишь Лопетеги определит его судьбу.

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