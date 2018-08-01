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Ярмоленко пропустил спарринг против Майнца из-за микротравмы

00:34 22 Читати українською
Ярмоленко пропустил спарринг против Майнца из-за микротравмы
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на контрольный матч против Майнца (1:1, пен. 7:6).

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не был заявлен на контрольный матч против Майнца в Австрии (1:1, пен. 7:6).

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Причиной этому стала микротравма мышцы бедра, сообщает издание Команда 1.

К счастью, травма не является серьезной. Тренеры решили не рисковать и поберечь Андрея, ведь уже на следующей неделе Вест Хэм проведет стартовый поединок чемпионата Англии против Ливерпуля.

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Теги
Англия Товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Майнц Майнц
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