Ярмоленко пропустил спарринг против Майнца из-за микротравмы

Украинский полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на контрольный матч против Майнца (1:1, пен. 7:6).

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не был заявлен на контрольный матч против Майнца в Австрии (1:1, пен. 7:6).

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Причиной этому стала микротравма мышцы бедра, сообщает издание Команда 1.

К счастью, травма не является серьезной. Тренеры решили не рисковать и поберечь Андрея, ведь уже на следующей неделе Вест Хэм проведет стартовый поединок чемпионата Англии против Ливерпуля.

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