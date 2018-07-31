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Динамо ищет нападающего: осталось две кандидатуры

18:17 396 Читати українською
Динамо ищет нападающего: осталось две кандидатуры
Матей Выдра / Getty Images

Селекционная служба "бело-синих" должна в ближайшее время определиться с кандидатурой нового нападающего для Динамо.

Динамо продолжает поиски центрального нападающего. Скауты и тренерский штаб сократили список возможных претендентов в двух игроков, сообщает Football Hub.

Буэно прошел медосмотр в Динамо

По информации издания, киевляне рассматривают возможность подписания форвадра Дерби Каунти и сборной Чехии Матея Выдры и нападающего аргентинского Расинга Брайана Мансильи.

Напомним, что об интересе Динамо к аргентинцу было известно раньше, но киевляне не смогли согласовать переход игрока с его клубом.

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