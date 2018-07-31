Милан и Ювентус согласовали обмен Бонуччи на Кальдару

Бьянконери" и "россонери" могут уже сегодня завершить обмен защитниками.

Клубы договорились об обмене футболистами и вскоре Леонардо Бонуччи вернется в Ювентус из Милана, а в обратном направлении поедет Маттия Кальдара, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ни один из клубов не будет платить за переход футболиста.

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К слову, Леонардо Бонуччи перешел в Милан из Ювентуса летом 2017 за 42 млн евро.

В прошлом сезоне Бонуччи сыграл за Милан 51 матч и забил 2 гола. Что касается Кальдары, то он с января 2017 выступал на правах аренды за Аталанту, где неплохо себя зарекомендовал.

К слову, Милан уже сегодня может подписать форварда Ювентуса Гонсало Игуаина.

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