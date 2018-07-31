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Зинченко стал жертвой насмешек со стороны звезд Ман Сити – на газон и пинок под зад

14:17 539 Читати українською
Зинченко стал жертвой насмешек со стороны звезд Ман Сити – на газон и пинок под зад
Зинченко на тренировке Манчестер Сити / фото с Инстаграм

Игроки Манчестер Сити Бернарду Силва и Ляпорт поиздевались над своим украинским партнером Александром Зинченко.

После американского турне команда Гвардиолы вернулась на Туманный Альбион, где продолжила подготовку к новому сезону.

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Зинченко снова был замечен в компании своего Дурга Бернарду Силвы, который организовал против 21-летнего украинца забавный заговор. Португалец вместе с Ляпортом повалили Александра на газон, а Силва еще и дал пинка под зад игроку сборной Украины.

К слову, ранее сообщалось, что Манчестер Сити был готов продать Зинченко в Фулхэм, однако лондонцы не сумели договориться с "горожанами" относительно компенсации.

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Англия Видеоновости Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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