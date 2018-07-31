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Ярмоленко пропустит товарищеский матч против Майнца

19:14 27 Читати українською
Ярмоленко пропустит товарищеский матч против Майнца
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Украинский легионер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на товарищеский матч против Майнца.

Андрей Ярмоленко пропустит товарищеский матч Вест Хэма против немецкого Майнца. Полузащитник сборной Украины не попал в заявку лондонцев на этот поединок, сообщает официальный твиттер английской команды.

Ярмоленко и Фред попали в символическую сборную новичков АПЛ сезона 2018/19

Таким образом, Ярмоленко пропустит уже третий из шести товарищеских матчей Вест Хэма накануне старта нового сезона. Ранее он сыграл против Ипсвича, Престона и Уикома, в которых отметился одним ассистом.

Матч Вест Хэм – Майнц начнется сегодня в 19:30.

Насколько в Англии ненавидят Вест Хэм Ярмоленко и другие клубы АПЛ – удивительные цифры

Теги
Украинцы за рубежом Англия Товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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