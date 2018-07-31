Ярмоленко пропустит товарищеский матч против Майнца

Украинский легионер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на товарищеский матч против Майнца.

Андрей Ярмоленко пропустит товарищеский матч Вест Хэма против немецкого Майнца. Полузащитник сборной Украины не попал в заявку лондонцев на этот поединок, сообщает официальный твиттер английской команды.

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Таким образом, Ярмоленко пропустит уже третий из шести товарищеских матчей Вест Хэма накануне старта нового сезона. Ранее он сыграл против Ипсвича, Престона и Уикома, в которых отметился одним ассистом.

Матч Вест Хэм – Майнц начнется сегодня в 19:30.

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