В первом полуфинальном матче с ПСЖ Санчо затмил своей игрой главную звезду парижан Килиана Мбаппе, а Дортмунд выиграл эту встречу со счётом 1:0. "Вчера он сыграл очень хорошо, и он очень хороший игрок. Вчера он показал, почему Манчестер Юнайтед купил его. Он показал, что имеет высокую ценность для Манчестер Юнайтед. Это хорошо".

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Я рад за него. Я рад за Джейдона, за его игру вчера, и мы посмотрим, что произойдёт в будущем", – цитирует Тен Хага The Athletic.

Напомним, что Санчо перешёл из МЮ в Боруссию прошлой зимой после конфликта с Тен Хагом. Вингер обвинял тренера "красных дьяволов" в том, что тот не предоставляет ему того игрового времени, которое он заслуживает.

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