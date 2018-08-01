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Чачу стал игроком Акжайыка

31 июля 23:39 18 Читати українською
Чачу стал игроком Акжайыка
Амбросий Чачуа стал игроком Акжайыка

Украинский хавбек Амбросий Чачуа продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Акжайык подписал контракт с полузащитником Амбросием Чачуа, сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Детали сотрудничества между сторонами не уточняются.

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Напомним, что Чачуа начинал заниматься футболом в ровенском Вересе. Последним местом работы игрока были львовские Карпаты.

За львовский клуб Амбросий сыграл 97 матчей, в которых забил 8 голов.

Теги
Трансферы Мир Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Чемпионат Казахстана Акжайык Акжайык
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