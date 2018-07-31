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Дерлис Гонсалес стал игроком Сантоса

15:28 325 Читати українською
Дерлис Гонсалес стал игроком Сантоса
Дерлис Гонсалес / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес перешел в бразильский Сантос.

Сантос в своем Твиттер сообщил о подписании контракта с Дерлисом Гонсалесом.

Буэно уже в Украине и в ближайшее время станет игроком Динамо

Бразильский клуб опубликовал фотографию, на которой парагваец ставит подпись под соглашением. Парагваец отправился в аренду на 2 года.

В обратном направлении в Динамо имеет отправиться вингер Витор Буэно.

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