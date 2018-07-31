Хёведес стал игроком Локомотива

Защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес отныне будет защищать цвета московского Локомотива.

Московский Локомотив подписал контракт с 30-летним Бенедиктом Хёведесом, сообщает официальный сайт российского клуба.

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Срок действия контракта и сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, Шальке получил за немца 4 млн евро.

Хёведес перешел в Локомотив с Шальке, однако сезон 2017/18 провел в итальянском Ювентусе, выступая на правах аренды. В составе сборной Германии защитник провел 44 матча. Вместе с национальной командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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