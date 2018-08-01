Серия А 2018/19: объявлено расписание матчей 1-го тура – Роналду с Ювентусом может открыть чемпионат

Серия А объявила даты и время проведения матчей 1-го тура чемпионата Италии.

Новый футбольный сезон в Серии А выпала честь открывать действующему чемпиону Италии Ювентусу, соперником туринцев будет Кьево, сообщает Football Italia.

Еще один топ-матч состоится уже в первом туре, римское Лацио будет принимать вице-чемпиона Италии Наполи.

Телеканалы Футбол 1/2 будуть транслировать Серию А вместо Ла Лиги

Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона 2018/19

18 августа

Кьєво – Ювентус (19:00)

Лацио – Наполи (21:30)

Торино – Рома (19:00)

19 августа

Болонья – СПАЛ (21:30)

Емполи – Кальяри (21:30)

Милан – Дженоа (21:30)

Парма – Удинезе (21:30)

Сампдория – Фиорентина (21:30)

Сассуоло – Интер (21:30)

Аталанта – Фрозиноне (21:30)