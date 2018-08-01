toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Серия А 2018/19: объявлено расписание матчей 1-го тура – Роналду с Ювентусом может открыть чемпионат

31 июля 22:38 49 Читати українською
Серия А 2018/19: объявлено расписание матчей 1-го тура – Роналду с Ювентусом может открыть чемпионат
Ювентус – Кьево / Фото ФК Ювентус

Серия А объявила даты и время проведения матчей 1-го тура чемпионата Италии.

Новый футбольный сезон в Серии А выпала честь открывать действующему чемпиону Италии Ювентусу, соперником туринцев будет Кьево, сообщает Football Italia.

Еще один топ-матч состоится уже в первом туре, римское Лацио будет принимать вице-чемпиона Италии Наполи.

Телеканалы Футбол 1/2 будуть транслировать Серию А вместо Ла Лиги

Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона 2018/19

18 августа

Кьєво – Ювентус (19:00)

Лацио – Наполи (21:30)

Торино – Рома (19:00)

19 августа

Болонья – СПАЛ (21:30)

Емполи – Кальяри (21:30)

Милан – Дженоа (21:30)

Парма – Удинезе (21:30)

Сампдория – Фиорентина (21:30)

Сассуоло – Интер (21:30)

Аталанта – Фрозиноне (21:30)

Теги
Наполи Наполи Италия Серия А Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лацио Лацио Кьево Кьево Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
54
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук