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Буэно прошел медосмотр в Динамо, – СМИ

17:52 380 Читати українською
Буэно прошел медосмотр в Динамо, – СМИ
Виктор Буэно / фото из соцсетей

Киевское Динамо близко к подписанию контракта с игроком Сантоса Витором Буэно.

Бразильский полузащитник Сантоса Витор Буэно успешно прошел медосмотр в Динамо и вскоре подпишет контракт с киевлянами, сообщает Football Hub. По информации издания, бразилец уже завтра приступит к тренировкам в составе новой команды.

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По неофициальной информации, Динамо взяло Буэно в аренду на 2 года, также у киевлян есть опция выкупа контракта бразильца у Сантоса за 10 миллионов евро.

К слову, ранее Буэно заявлял, что не хочет перебираться в Украину.

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