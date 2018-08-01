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Ариас стал игроком Атлетико

00:14 26 Читати українською
Ариас стал игроком Атлетико
Сантьяго Ариас / Фото ПСВ

Колумбийский защитник Сантьяго Ариас отныне будет защищать цвета мадридского Атлетико.

Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас перешел в мадридский Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия контракта 26-летнего игрока с "матрасниками" – 5 лет.

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Предыдущим клубом Ариаса был ПСВ.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сантьяго был признан лучшим футболистом чемпионата Нидерландов.

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Атлетико Атлетико ПСВ ПСВ Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Сантьяго Ариас Сантьяго Ариас
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