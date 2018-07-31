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Роналду в Ювентусе, – появились фото первой тренировки португальца с новыми партнерами

17:40 217 Читати українською
Роналду в Ювентусе, – появились фото первой тренировки португальца с новыми партнерами
Криштиану Роналду / Фото из соцсетей

Звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду приступил к тренировкам за новый клуб.

Новоиспеченный форвард Ювентуса Криштиану Роналду начал подготовку к новому сезону Серии А.

33-летний португалец выполнял упражнения вместе с новыми партнерами под наблюдением тренерского штаба Массимилиано Аллегри.

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Напомним, переход Криштиану из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

Теги
Италия Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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