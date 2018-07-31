Витсель прошел медосмотр в Боруссии Д, – СМИ

Полузащитник китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель в ближайшее время станет игроком дортмундской Боруссии.

Бельгиец успешно прошел медосмотр в Боруссии Д и вскоре официально станет футболистом "шмелей", сообщает RTBF.

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По информации источника, уже в ближайшие часы о трансфере объявят официально.

В случае перехода Витсель пойдет на существенное снижение заработной платы, ведь в Китае он получал 18 млн евро в год.

Напомним, что Витсель в составе сборной Бельгии получил бронзовые награды ЧМ-2018.

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