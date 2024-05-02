Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о потенциальном уходе Юрия Максимова, если его подопечные не одолеют Кривбасс в матче 27-го тура УПЛ.

"Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, а говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все может быть. Если и говорил что-то такое, то думаю, это был больше мотивационный спич.

Максимов объяснил, при каких обстоятельствах покинет СК Днепр-1 – судьба наставника висит на волоске

Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его понять можно. СК Днепр-1 после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами, хотя бы, на бронзу. А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать Руху и Динамо, но результат, как говорится, на табло", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, в последних 4 матчах СК Днепр-1 расписал 3 ничьи и потерпел поражение. После 26-ти туров команда в турнирной таблице УПЛ идет четвертой, набрав 45 очков.

Поединок с Кривбассом в рамках 27-го тура днепряне проведут в понедельник, 6 мая, на Днепр-Арена. Начало встречи в 13:00

Динамо вырвало победу над СК Днепр-1 благодаря джокерам Шовковского – драматичный матч с удалением и ассистом Супряги