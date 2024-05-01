Грядущим летом Атлетико намерен выгодно продать Облака, информирует AS. Сообщается, что мадридский клуб намерен таким способом убить двух зайцев: разгрузить зарплатную ведомость и обновить вратарскую позицию. В клубе считают, что словенский голкипер серьёзно сдал в последнее время.

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Согласно источнику, "кольчонерос" видят замену Облаку во вратаре Валенсии Гиорги Мамардашвили. Контракт Яна с Атлетико рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Ян Облак выступает за мадридский Атлетико с июля 2014 года. Всё это время он сохранял верность мадридской команде, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ.

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