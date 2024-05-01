Атлетико выставил Облака на трансфер – "матрасники" хотят "обокрасть" клуб украинца
Руководство Атлетико больше не считает основного вратаря команды Яна Облака незаменимым.
Грядущим летом Атлетико намерен выгодно продать Облака, информирует AS. Сообщается, что мадридский клуб намерен таким способом убить двух зайцев: разгрузить зарплатную ведомость и обновить вратарскую позицию. В клубе считают, что словенский голкипер серьёзно сдал в последнее время.
Яремчук назвал условие для разговоров о своем будущем в Валенсии – украинца поймали в окружении юных фанатов
Согласно источнику, "кольчонерос" видят замену Облаку во вратаре Валенсии Гиорги Мамардашвили. Контракт Яна с Атлетико рассчитан до лета 2028 года, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.
Ян Облак выступает за мадридский Атлетико с июля 2014 года. Всё это время он сохранял верность мадридской команде, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ.
Лучше любого гола: идеальный трипл Облака и драма ценой в мечту