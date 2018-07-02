ЧМ-2018: Мексика – единственная сборная, которая покидает Мундиаль в 1/8 финала седьмой раз подряд

Мексиканцы после матча с Бразилией / Фото: FIFA

Сборная Мексики не могут снять проклятие 1/8 финала чемпионатов мира более 20 лет.

Сборная Мексики проиграла Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2018 и установила интересное антидостижение.

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мексика - единственная сборная за всю историю Мундиаля, которая умудрилась вылететь в 1/8 мирового первенства в седьмой раз подряд, информирует MisterChip.

Мексиканцы вылетали на стадии 1/8 финала во время чемпионатов мира 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018.

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