"Чтобы дать оценку, надо подождать, потому что мы еще не чемпионы, но пока что это было зрелищно, с большой последовательностью, почти без ошибок. Преимущество, которое мы имеем по очкам, вполне заслуженное.

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Очевидно, это сдержанная радость от победы над Кадисом, потому что важнейший матч сезона (с Баварией) также очень близок, но мы должны быть счастливы. К таким играм тяжело готовиться, потому что у тебя в голове среда, а менее постоянные игроки играют на 100%. Наберемся терпения, давайте подождем, потому что в среду мы должны восстановиться, и этот день очень близок.

Куртуа вернулся, ему нужны минуты, и в этих играх я буду ставить его, как и Милитао, которому, как вы видите, все еще чего-то не хватает, но он прогрессирует и уже лучше, чем неделю назад. Мало-помалу. Очень радуюсь, что Тибо вернулся. Он очень важная фигура для этой команды, хотя Лунин провел впечатляющий сезон, и это большая заслуга Андрея. Но Куртуа вернулся очень хорошо и был решающим в том выходе один на один. Видно, что у него все хорошо", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что Реал на данный момент опережает Барселону на 14 баллов. Если "кулес" не смогут победить Жирону, то мадридцы официально получат титул чемпиона Испании.

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