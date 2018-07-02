ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: Неймар открыл счет после классного прорыва Виллиана

Бразилия и Мексика встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Со стартовых минут встречи инициативой неожиданно завладели мексиканцы. Уже в первые 5 минут подопечные Осорио несколько раз эффектно прорывались флангами и пытались загрузить работой оборону "селесао" и их кипера Алиссона. Особенно активным был Гуардадо, который дважды в течениее нескольких минут создавал опасность у ворот бразильцев.

Бразилия – Мексика: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Ответить сборная Бразилии попробовала на 5-й минуте. Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо неплохо пробил с 25-ти метров, но Очоа спокойно парировал удар по центру ворот. Однако, еще до середины первого тайма территорию продолжали контролировать мексиканцы. В одном из эпизодов Лосано с правого фланга пытался прострелить на одинокого Чичарито перед воротами, но полузащитнику не хватило точности.

Первая половина стартового тайма ярко обнажила главную проблему бразильцев – фланги. Фагнер и Филипе Луиш начали Мундиаль в статусе резервистов, а Гуардадо и Лосано в этот вечер полностью доказали, что это не было случайностью. Особенно трудно было защитнику Коринтианса на правом фланге. Фагнер так настрадался от атакующей линии мексиканцев, что с 15-й минуты при обороне собственных ворот ему активно начал помогать Виллиан.

С 25-й минуты инициатива постепенно полностью перешла к Бразилии, а Мексика начала искать счастья в контратаках. Опаснее, при этом, действовали подопечные Тите. Бразильцы сильно прижали "Триколор" к своим воротам и только Очоа, который, очевидно, в очередной раз поймал кураж в матче за сборную, на последнем рубеже не позволил забить Жезусу, Неймару и Коутиньо.

Смогли открыть счет бразильцы на старте второго тайма. Неймар сначала классно вывел Виллиана в свободную зону, откуда хавбек Челси отлично прострелил, чем позволил Нему записать гол на свой счет.

ЧС-2018, 1/8 финала

Бразилия – Мексика – 1:0 (идет второй тайм)

Гол: Неймар, 51