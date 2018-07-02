ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия сравнивает в феерическом матче против Японии – шедевр Вертонгена

Бельгия и Япония встречаются в матче 1/8 Чемпионата мира 2018. Отчет и счет игры читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Япония стартовал в 21:00. Япония стартовала с атак. Кагава на 1-й минуте едва не попал в нижний угол дальним ударом. Первые удар и угловой Бельгия заработала только на 16-й. Перед этим Карраско запутывали ноги в пределах штрафной, но экс-звезда Атлетико забыл упасть, и судья не решился назначать пенальти.

Бельгия – Япония – видео голов

Лукаку дважды освобождался от опеки, сразу же пробил, но "самураи" насмерть ложились под удар. Де Брюйне и Азар в компании Ромелу взялись за свое дело. Японцев зажали в их штрафной и заставили играть слепо на отбой, и вот уже Азар бомбардирует ворота издалека, а из-под ноги Лукаку дважды подряд выбивают мяч.

Бельгия – Япония: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Японцы неплохо огрызнулись на 31-й. Нагатомо слева ворвался в штрафную, Инуи неожиданно выиграл верх, но слишком слабо пробил – Куртуа проблем не испытал. А вот в конце первого тайма Тибо после легкого рикошета от японца Осаке, казалось, прибрал снаряд к себе, однако внезапно пропустил его между своими руками и ногами. К счастью "красных дьяволов", мяч не успел допрыгать до линии ворот.





Бельгия – Япония: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Почти сразу после перерыва японцы сенсационно открыли счет. Вертонген пропустил разрезной пас на Харагучи, новичок Ганновера расшатал защитника и пробил в дальний нижний угол мимо рук Куртуа. Азар мог сразу же сравнивать, но попал в штангу ударом в касание. Будто этого было мало, японцы еще раз шокировали Бельгию. Инуи дальним ударом не оставил Куртуа шансов на спасение. Японцы до поры до времени перекрывали Лукаку, а когда Ромелу пробивал, то никак не мог попасть в ворота.

На помощь бельгийцам пришел защитник, которому надо было исправляться. Вертонген головой с неудобной позиции отправил мяч по дуге в сетку – как такое вообще может залетать? А спустя 5 минут Азар подал слева, Феллаини уничтожил соперника на втором этаже и сравнял счет. Почти мгновенно Кагава штрафной обыграл Менье, но шлагбаум от Алдервейрелда помешал голу.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Бельгия – Япония – 2:2 (2-й тайм)

Голы: Вертонген, 69, Феллаини, 74 Харагучи, 48, Инуи, 52