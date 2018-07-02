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Ковач официально представлен в качестве главного тренера Баварии

14:57 85 Читати українською
Ковач официально представлен в качестве главного тренера Баварии
Нико Ковач / фото: ФК Бавария

Бавария представила нового главного тренера команды Нико Ковача.

Новоспечний наставник мюнхенской Баварии Нико Ковач дал первую пресс-конференцию в новой должности.

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"Я вернулся. Рад, что Бавария выбрала меня новым тренером. Наша цель – сделать каждого игрока лучшим и решить поставленные задачи.

Игроки сборной Германии и Левандовски пропустят предсезонный Кубок Audi. С 1 сентября наш тренерский штаб укрепит Петер Херрманн", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

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Трансферы Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Трансферы Чемпионата Германии
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