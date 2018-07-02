Бельгия – Япония – видео голов

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 играет против сборной Японии.

Японцы сумели забить уже на старте второго тайма. Харагучи вошел в штрафную и классно пробил в дальний угол.

Бельгия – Япония: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Гол Харагучи:

А еще через 4 минуті японцы сенсационно удвоили преимущество благодаря дальнему удару Такаси Инуи.

Гол Инуи:

На 69-й минуте Ян Вертонген ударом головой курьезно переиграл Кавасиму.

Гол Вертонгена:

Через 5 минут сыграл джокер Роберто Мартинеса – Маруан Феллаини вышел на замену и забил ударом головой после навеса слева.

Гол Феллаини: