ЧМ-2018: Бельгия повторила достижение сборной Португалии 52-летней давности

Невероятный камбэк сборной Бельгии в матче против Японии / Фото: FIFA

Сборная Бельгии провела невероятный камбэк, отыгравшись с 0: 2 в матче 1/8 финала ЧМ против Японии.

Сборная Бельгии выиграла в национальной команды Японии со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2 в матче 1/8 финала ЧМ-2018

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В последний раз подобное достижение удалось сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира 1966 года.

Тогда португальцы отыгрались в основное время, проигрывая сборной КНДР в два мяча. Тот поединок завершился победой Португалии 5:3.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча