toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Бельгия повторила достижение сборной Португалии 52-летней давности

2 июля 23:47 44 Читати українською
ЧМ-2018: Бельгия повторила достижение сборной Португалии 52-летней давности
Невероятный камбэк сборной Бельгии в матче против Японии / Фото: FIFA

Сборная Бельгии провела невероятный камбэк, отыгравшись с 0: 2 в матче 1/8 финала ЧМ против Японии.

Сборная Бельгии выиграла в национальной команды Японии со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2 в матче 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия вырвала фантастическую победу над Японией на 90+4

В последний раз подобное достижение удалось сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира 1966 года.

Тогда португальцы отыгрались в основное время, проигрывая сборной КНДР в два мяча. Тот поединок завершился победой Португалии 5:3.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бельгия - Япония
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
45
мин
Швеция
17:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук