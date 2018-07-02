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Санчес Флорес – основной претендент на пост тренера сборной Испании

13:26 95 Читати українською
Санчес Флорес – основной претендент на пост тренера сборной Испании
Кике Санчес Флорес / Фото AFP

Кике Санчес Флорес в ближайшее время может возглавить сборную Испании.

Федерация футбола Испании начала поиски нового главного тренера для национальной команды после провала на чемпионате мира-2018, где испанцы уступили России (1:1, пен. 3:4) в 1/8 финала турнира.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Главным кандидатом на пост наставника "Фурии Рохи" считается Кике Санчес Флорес, сообщает AS.

По информации издания еще одним претендентом является Луис Энрике, который ранее заявлял о своем желании когда-нибудь поработать в сборной. Также федерация рассматривает кандидатуры Пако Хемес и Кике Сетьена.

"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИ

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания Испания Испания - Россия ЧМ 2018 Кике Сетьен Кике Сетьен Пако Хемес Пако Хемес Луис Энрике Луис Энрике Кике Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес
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