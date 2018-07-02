toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ ИСПАНИЯ - РОССИЯ Новости ЧМ 2018

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

19:01 2324 Читати українською
Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча
Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча / Фото: ФИФА

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики одержала убедительную победу. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя команды имели несколько хороших возможностей.

ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: пентакампеоны одерживают победу на классе и выходят в четвертьфинал

На 51-й минуте Неймар замкнул прострел Виллиана и вывел свою команду вперед. Голкипер Мексики Гильерме Очоа не имел шансов спасти свою команду.

Гол Неймара:

На 88-й минуте Неймар ассистировал на вышевшего на замену Фирмино, который переправил мяч в пустые ворота и удвоил преимущество своей команды.

Гол Фирмино:

Бразилия благодаря убедительной победе вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с победителем пары Бельгия – Япония.

Видеообзор матча:

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мексика Мексика Бразилия - Мексика Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 08:13731 Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
1
час
:
27
мин
Бельгия
21:00
Япония
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук