Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики одержала убедительную победу. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя команды имели несколько хороших возможностей.

ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: пентакампеоны одерживают победу на классе и выходят в четвертьфинал

На 51-й минуте Неймар замкнул прострел Виллиана и вывел свою команду вперед. Голкипер Мексики Гильерме Очоа не имел шансов спасти свою команду.

Гол Неймара:

На 88-й минуте Неймар ассистировал на вышевшего на замену Фирмино, который переправил мяч в пустые ворота и удвоил преимущество своей команды.

Гол Фирмино:

Бразилия благодаря убедительной победе вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с победителем пары Бельгия – Япония.

Видеообзор матча: