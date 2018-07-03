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БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: определилась третья пара четвертьфиналистов турнира

2 июля 23:03 104 Читати українською
ЧМ-2018: определилась третья пара четвертьфиналистов турнира
ЧМ-2018: определилась третья пара четвертьфиналистов турнира

В третьем четвертьфинале чемпионата мира-2018 встретятся Бразилия и Бельгия.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия уверенно обыграла Мексику, а вот бельгийцы в драматичном матче едва одержали победу над командой Япониии.

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Таким образом, в третьем четвертьфинале чемпионата мира-2018 сыграют Бразилия и Бельгия.

Матч 1/4 финала Мундиаля Бразилия – Бельгия состоится 6 июля.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия - Япония Бельгия Бельгия Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика
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