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Бельгия – Япония: Азар стал лучшим игроком матча

2 июля 23:22 48 Читати українською
Бельгия – Япония: Азар стал лучшим игроком матча
Азар в матче против сборной Японии / Фото: FIFA

Определился лучший игрок матча Бельгия – Япония.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил звание лучшего футболиста матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия – Япония.

ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия вырвала фантастическую победу над Японией на 90+4

Бельгиец постоянно угрожал воротам сборной Японии и отдал голевую передачу на Маруана Фелаини, который восстановил паритет в поединке.

В итоге, сборная Бельгии одержала волевую победу над Японией (3:2).

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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ЧМ 2018 Бельгия - Япония Эден Азар Эден Азар
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:
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мин
Швеция
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Швейцария
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