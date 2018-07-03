Бельгия – Япония: Азар стал лучшим игроком матча

ЧМ 2018 — 01:06 1192
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ЧМ-2018 Бельгия – Япония: лучшая атака творит чудо-камбэк, уникальные рекорды и голевая феерия
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ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: победа на классе пентакампеонов, звезда Виллиана и эффективность НеймараЧМ 2018 — 2 июль 811
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧМ 2018 — 2 июль 464
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ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сеткиЧМ 2018 — 2 июль 966
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"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИЧМ 2018 — 2 июль 2125
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