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ЧМ-2018: Маркес – первый футболист в истории, который был капитаном на пяти чемпионатах мира

20:10 65 Читати українською
ЧМ-2018: Маркес – первый футболист в истории, который был капитаном на пяти чемпионатах мира
Рафа Маркес / Goal

Неизменный капитан сборной Мексики Рафа Маркес установил потрясающее достижение.

39-летний мексиканец установил рекорд чемпионатов мира, сыграв на пяти чемпионатах мира в качестве капитана своей сборной, информирует MisterChip.

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Кроме капитанства на Мундиале в России Маркесу принадлежала капитанская повязка во время чемпионатов мира в Бразилии (2014), ЮАР (2010) Германии (2006), и Южной Корее (2002).

Добавим, сегодня Рафа Маркес стал одним из самых возрастных футболистов, выходивших в стартовом составе за всю историю чемпионатов мира.

Напомним, сборная Мексика проиграла бразильцам в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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ЧМ 2018 Бразилия - Мексика Рафаэль Маркес Рафаэль Маркес Мексика Мексика
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