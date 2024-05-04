Оболонь удержала победу над ЛНЗ в матче 27-го тура. Смотрите видео гола и обзор встречи Оболонь – ЛНЗ на "Футбол 24".

Уже на 2-й минуте Прядун мог вывести ЛНЗ вперед, но попал в штангу. После этого Кичак умудрился отбить почти 100-процентный гол от Яшари, который расстреливал вратаря.

Оболонь одержала вторую победу в весенней части, одолев ЛНЗ – "пивовары" прервали длительную серию

Оболонь забила на 22-й минуте: Краснопир головой замкнул навес Черненко с углового. Тарануха едва не удвоил преимущество, но немного не хватило точности. Во втором тайме Оболонь даже была ближе ко второму голу, чем ЛНЗ к своему первому, но игра завершилась лишь со счетом 1:0.