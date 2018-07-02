Сампаоли покинет сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет команду.

58-летний специалист на встрече с главой Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией обсудит условия своего ухода, сообщает TNT Sports.

По информации издания, Сампаоли должен сам уйти в отставку, если этого не случится, тогда AFA разорвет контракт в одностороннем порядке.

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Аргентинец отработал в сборной 13 месяцев. Его контракт рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. Но если увольнение случится до этого турнира, Сампаоли должен получить компенсацию в размере 20 млн долларов.

Напомним, Аргентина покинула ЧМ-2018 после поражения от Франции (3:4) на стадии 1/8 финала.