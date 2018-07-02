ЧМ-2018: Бразилия стала самой результативной командой в истории Мундиалей

Национальная сборная Бразилии за свою историю выступлений на чемпионатах мира забила 228 голов.

Сборная Бразилии уверенно обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Селесао забили 228 голов за время выступлений на чемпионатах мира и вышли с этим показателем на первое место, сообщает Gracenote Live.

Ранее лидером по этому показателю была Германия, на счету которой 226 голов. Отметим, что Бундестим уже покинул Мундиаль и не будет иметь шансов восстановить свое первенство.

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