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Азар: Хорошо, что на скамейке у Бельгии есть игроки, способные изменить ход матча

00:12 27 Читати українською
Азар: Хорошо, что на скамейке у Бельгии есть игроки, способные изменить ход матча
Эден Азар / Фото: ФИФА

Вингер Бельгии Эден Азар прокомментировал драматическую победу своей команды над Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Первые минут 25 мы сыграли действительно хорошо. А дальше пошло все не по плану. Этих двух голов можно было избежать.

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Но мне понравилась наша реакция на пропущенные голы, это отличный тренинг для нас. Хорошо, что у сборной Бельгии есть игроки на скамейке запасных, которые могут полностью изменить ход игры.

Сегодня мы просто рады, что победили и вышли в четвертьфинал. В субботу будет потрясающая игра. Постараемся навязать бразильцам свою игру и выиграть", – цитирует Азара портал Чемпионат.

Бельгия благодаря победе над Японией прошла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Бразилией. Матч состоится 6 июля.

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ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Бельгия - Япония Эден Азар Эден Азар
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