Азар: Хорошо, что на скамейке у Бельгии есть игроки, способные изменить ход матча

Вингер Бельгии Эден Азар прокомментировал драматическую победу своей команды над Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Первые минут 25 мы сыграли действительно хорошо. А дальше пошло все не по плану. Этих двух голов можно было избежать.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Но мне понравилась наша реакция на пропущенные голы, это отличный тренинг для нас. Хорошо, что у сборной Бельгии есть игроки на скамейке запасных, которые могут полностью изменить ход игры.

Сегодня мы просто рады, что победили и вышли в четвертьфинал. В субботу будет потрясающая игра. Постараемся навязать бразильцам свою игру и выиграть", – цитирует Азара портал Чемпионат.

Бельгия благодаря победе над Японией прошла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Бразилией. Матч состоится 6 июля.

ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия вырвала фантастическую победу над Японией на 90+4