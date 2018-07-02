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Клопп: Новый контракт Салаха – это награда за то, что он дал Ливерпулю

11:18 99 Читати українською
Клопп: Новый контракт Салаха – это награда за то, что он дал Ливерпулю
Юрген Клопп и Мохамед Салах / Фото AFP

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал новый контракт Мохаммеда Салаха.

"Новый контракт Салаха – это награда человеку, который прекрасно выступал и дал много клубу и команде в прошлом сезоне. Эта новость демонстрирует две вещи: веру Салаха в Ливерпуль и нашу веру в него.

Салах продлил контракт с Ливерпулем

Мы хотим, чтобы такие таланты мирового уровня видели на Энфилде свой дом, в котором они могут чувствовать себя максимально комфортно и реализовывать свои мечты, амбиции – мы усердно работаем, чтобы достичь этого. Думаю, когда такой игрок, как Салах, заявляет, что здесь его дом, это говорит о многом.

В то же время новый контракт Салаха показывает, как мы ценим его и как хотим, чтобы он продолжал развиваться. Его главное качество – он никогда не ставит себя выше команды и осознает, что его индивидуальные успехи в прошлом сезоне стали возможны благодаря поддержке партнеров", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Теги
Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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