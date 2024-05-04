Дуэль суперфорвардов будет одной из главных тем дерби между Жироной и Барселоной.

Сегодня в 19:30 по киевскому времени каталонские клубы сойдутся на Монтиливи в рамках 34-го тура Ла Лиги. Жирона гарантирует себе дебютный выход в ЛЧ, если победит Барселону. У “кулес” своя мотивация – отложить чемпионство Реала как можно дальше.

Тренер Жироны прокомментировал угрозу потерять ЛЧ из-за "дела Довбика" – команда будет вести украинца к Пичичи

Отдельного внимания стоит дуэль центрфорвардов, претендующих на звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Лица Артема Довбика и Роберта Левандовски заполнили первые полосы спортивных изданий Испании. За 5 туров до финиша украинец возглавляет гонку Пичичи, опережая поляка на 3 гола (19 против 16).

Напомним, матч первого круга завершился яркой победой Жироны 4:2. Довбик и Левандовски тогда отгрузили по голу.

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