Бразилия – Мексика: Неймар в центре внимания – конфликт с Лаюном, который может стать новым мемом

Нападающий бразильской сборной Неймар в одном из эпизодов матча против Мексики (2:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 рухнул как подкошенный после "теплой" встречи с хавбеком "Триколор" Мигелем Лайюном.

"Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он стремится играть, а не к тому, чтобы по нему бегали", – рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Тите.

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Критики 26-летнего нападающего, однако, считают, что он в очередной раз проявил свои актерские способности. По их мнению, Лаюн едва коснулся Неймара, а тот явно переиграл с демонстрацией последствий контакта с мексиканцем.

"Футбол 24" предлагает своим читателям определиться, чем на самом деле был конфликт Неймара с Лаюном – хамским фолом или смешной симуляцией.