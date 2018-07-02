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Бразилия – Мексика: Неймар в центре внимания – конфликт с Лаюном, который может стать новым мемом

21:23 183 Читати українською
Бразилия – Мексика: Неймар в центре внимания – конфликт с Лаюном, который может стать новым мемом
Неймар / фото из соцсетей

Нападающий бразильской сборной Неймар в одном из эпизодов матча против Мексики (2:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 рухнул как подкошенный после "теплой" встречи с хавбеком "Триколор" Мигелем Лайюном.

"Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он стремится играть, а не к тому, чтобы по нему бегали", – рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Бразилии Тите.

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Критики 26-летнего нападающего, однако, считают, что он в очередной раз проявил свои актерские способности. По их мнению, Лаюн едва коснулся Неймара, а тот явно переиграл с демонстрацией последствий контакта с мексиканцем.

"Футбол 24" предлагает своим читателям определиться, чем на самом деле был конфликт Неймара с Лаюном – хамским фолом или смешной симуляцией.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Неймар Неймар Мигель Лайюн Мигель Лайюн Мексика Мексика Бразилия - Мексика ЧМ 2018 Бразилия Бразилия
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