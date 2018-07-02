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Бразилия – Мексика: Неймар стал лучшим футболистом матча

19:12 18 Читати українською
Бразилия – Мексика: Неймар стал лучшим футболистом матча
Неймар в матче против мексиканцев / Фото: FIFA

Определился лучший игрок матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия– Мексика (2:0).

Форвард сборной Бразилии Неймар получил звание лучшего футболиста матча Бразилия – Мексика, сообщает официальный сайт FIFA.

ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: пентакампеоны одерживают победу на классе и выходят в четвертьфинал

В матче против мексиканцев Неймар забил гол и отдал голевую передачу.

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Бразилии победила Мексику в матче 1/8 финала Мундиаля и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Бразилия - Мексика Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Неймар Неймар
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